Momento di incontro all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco dipartimentale

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il giorno 15, gli aderenti all’associazioni si sono ritrovati nell’annuale appuntamento per porgersi gli auguri in occasione del Santo Natale.

E’ stato un sereno momento per rinnovare l’affetto ai vecchi soci e conoscere i nuovi iscritti. Il numero dei partecipanti è stato consistente. Tra abbracci e auguri, non sono mancati i ricordi dei Vigili del Fuoco a riposo che hanno onorato il Corpo con la loro vita partecipativa ed il pensiero commosso è andato anche a chi ci ha lasciato.

L’incontro è stato commovente e gli organizzatori non possono che andare orgogliosi di come si è svolto il tutto, consolidando i legami tra chi porta nel cuore un tesoro così prezioso di vite e pensieri, di affetti e di un passato che resterà per sempre patrimonio dell’Associazione.