Mamma, papà e figlio morti sul divano: l’ipotesi monossido che ha sterminato una famiglia

La tragedia avvenuta in una villetta di San Felice a Ema, zona residenziale alle porte di Firenze: le vittime sono Matteo Racheli, 49 anni, il figlio Elio di 11, e la nuova compagna dell’uomo, Margarida Alcione. La figlia della coppia, una bimba di 6 anni, si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Meyer. Si indaga sulle cause, ma il principale indiziato è il monossido di carbonio

corpi inermi trovati nel salone, il padre insieme ai figli sul divano, e la nuova compagna stesa al suolo. Per tre di loro, due adulti e un ragazzino di 11 anni, ormai non c’era più nulla da fare, mentre la bimba di 6 anni si trova ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Una tragedia, quella avvenuta in una villa a San Felice a Ema (Firenze), su cui aleggia l’ombra di un killer “silenzioso”: il monossido di carbonio. Saranno comunque le indagini a chiarire le cause dei decessi.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto, anche con le squadre specializzate Nbcr, attorno alle 14 e quando hanno aperto la porta dell’abitazione si sono trovati di fronte una famiglia distrutta: l’uomo con i due bambini era sul divano mentre la donna era in terra a poca distanza da loro, probabilmente ha perso i sensi mentre era in movimento. “Non è stata una bella scena”, come ha raccontato a FirenzeToday Giuliano Dambello, l’ispettore dei vigili del fuoco intervenuto a San Felice a Ema. Secondo i pompieri, molto probabilmente non si sono accorti di nulla. Le quattro persone sono state subito portate fuori, dove sono partite immediatamente le manovre di rianimazione. Per i due adulti e il ragazzino non c’era più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatare i decessi, mentre la bimba è stata rianimata all’esterno e trasferita d’urgenza in ospedale.

