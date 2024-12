Interventi sul territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 8.25 si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente in autostrada A9 direzione comune di Turate un chilometro prima dell’uscita di Turate direzione sud per incidente stradale coinvolti cinque autoveicoli. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre Appiano Gentile, Como e Tradate. Estricatata da una vettura persona codice giallo trasportata ospedale Sant’Anna. Sono in corso operazioni di messa in sicurezza. Tratto autostradale temporaneamente chiuso. Ore 9.05 riapre una corsia

Poco dopo le 8 in Como Via Innocenzo Guaita intervento di soccorso tecnico in assistenza al 118 per recuperare una persona che dovendo essere portata in ospedale era impossibilitata a uscire causa caratteristiche dell’abitazione.

La persona su barella è stata pertanto portata all’esterno con l’intervento dell’autoscala.

—————————————————————-

Nel primo pomeriggio in Bellagio sulla strada che dal Ghisallo porta al San Primo diverse autovetture in difficoltà causa ghiaccio hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza in attesa dell’arrivo dei mezzi addetti allo sgombero neve