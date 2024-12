VIDEO – Piccolo aereo si schianta nel sud del Brasile, almeno 10 morti

Spread the love

Un piccolo aereo si è schiantato in un centro urbano nella città di Gramado, nel Brasile meridionale, uccidendo tutte le 10 persone a bordo e ferendone più di una decina a terra.

L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo il decollo dell’aereo domenica mattina, secondo la National Civil Defense, dove si è scontrato con il camino di un edificio, poi con una residenza e infine con un negozio di mobili. I detriti hanno colpito anche una locanda.

La difesa civile del Rio Grande do Sul, la regione in cui si trova Gramado, afferma che almeno 17 persone sono rimaste ferite. La maggior parte è stata ricoverata in ospedale per aver inalato il fumo dell’incendio causato dall’incidente.