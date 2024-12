Il Natale di Putin: 70 missili e oltre 100 droni sull’Ucraina, nel mirino le infrastrutture

Spread the love

All’alba attacchi di missili e droni russi. L’esercito di Mosca ha effettuato almeno sette offensive, segnalano le autorità ucraine che riferiscono di incendi e danni alle infrastrutture civili

Un missile russo ha sorvolato lo spazio aereo moldavo e rumeno, facendo ricordare che la Russia non è una minaccia solo per l’Ucraina. Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha all’indomani del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, pronunciato per celebrare ufficialmente il Natale.

“Un altro massiccio attacco russo contro il sistema energetico ucraino. Questo terrore natalizio è la risposta di Putin a coloro che parlavano di un illusorio ‘cessate il fuoco di Natale’ ha aggiunto Sybiha.

https://it.euronews.com/