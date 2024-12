Natale, Papa: “Far tacere il rumore delle armi”

Spread the love

Il pontefice fa appello a tutta la comunità internazionale per mettere fine ai conflitti mondiali. Francesco è poi tornato a chiedere ai fedeli di diventare pellegrini di speranza nell’anno del Giubileo

Nel suo tradizionale messaggio natalizio di mercoledì, Papa Francesco ha esortato “tutti gli uomini di tutte le nazioni” a trovare il coraggio, durante questo Anno Santo, “di far tacere il rumore delle armi e di superare le divisioni” che affliggono il mondo, dal Medio Oriente all’Ucraina, dall’Africa all’Asia.

Il discorso del pontefice ha riassunto i problemi che il mondo deve affrontare quest’anno. Poiché il Natale coincide con l’inizio dell’Anno Santo 2025 dedicato alla speranza, Francesco ha invitato alla riconciliazione “anche con i nostri nemici”.

“Invito ogni individuo e tutti i popoli di tutte le nazioni… a diventare pellegrini della speranza, a far tacere il rumore delle armi e a superare le divisioni”, ha detto il leader della Chiesa cattolica dal balcone della Basilica di San Pietro nella Città del Vaticano alla folla di persone riunite per il discorso.

Il Papa ha chiesto la fine delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, indicando le comunità cristiane in Israele e nei territori palestinesi, “in particolare a Gaza dove la situazione umanitaria è estremamente grave”, nonché in Libano e in Siria “in questo momento così delicato”. Papa Francesco ha rinnovato il suo appello per la liberazione degli ostaggi presi da Israele da Hamas il 7 ottobre 2023.

https://it.euronews.com/