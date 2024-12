Incendio abitazione a Montelepre (PA)

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Intorno alle 13.30 del 26 dicembre tre squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute in via della Torre nel Comune di Montelepre per l’incendio di una abitazione. Le fiamme si sono sviluppato al piano terra dell’edificio di trepiani. I fumi hanno invaso tutti i locali.

All’interno dell’abitazione al momento dell’incendio era presente una famiglia composta da 5 unità, padre madre e tre figli. Tutti i componenti sono riusciti ad uscire dall’appartamento tempestivamente; solo per il padre è stato necessario ricorrere alle cure del personale sanitario a causa del fumo inalato.

Le operazioni di smassamento e bonifica si sono concluse alle ore 17.00.