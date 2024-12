Incendio in via Fuà: nessun ferito ma evacuazione necessaria per ragioni di sicurezza

Spread the love

Un pomeriggio di paura ha segnato il quartiere di via Fuà, dove un incendio ha colpito un’abitazione al terzo piano di una palazzina. Le fiamme, avvistate intorno alle 16.30, hanno spinto le autorità ad attivarsi prontamente per evitare situazioni di pericolo per i residenti. Per fortuna, non si sono registrate persone ferite, ma l’evacuazione dell’edificio è risultata fondamentale nel corso delle operazioni di spegnimento.

Quando le prime segnalazioni sono arrivate ai vigili del fuoco, le squadre sono state mobilitate immediatamente. L’incendio, sembra, sia scaturito da un incidente in cucina, un evento piuttosto comune ma potenzialmente devastante se non controllato. Gli uomini dei pompieri, intervenuti con più squadre, hanno messo in atto manovre coordinate per domare le fiamme, che minacciavano di propagarsi ad altre unità abitative dell’edificio.

Grazie all’intervento rapido e ben organizzato, le fiamme sono state estinte nel giro di poco tempo, limitando i danni materiali e riportando la situazione sotto controllo. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto l’assenza di tutte le persone nel palazzo, per cui è stata necessaria l’evacuazione temporanea.

