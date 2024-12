VIDEO – 240 sciatori salvati alla vigilia di Natale dopo il guasto della seggiovia a Superdévoluy, Francia

Spread the love

Martedì 24 dicembre, un guasto elettrico alla seggiovia La Festoure nel comprensorio sciistico Superdévoluy nelle Hautes-Alpes francesi ha lasciato 240 sciatori bloccati, innescando un’importante operazione di soccorso. Il malfunzionamento si è verificato poco prima delle 13:00 della vigilia di Natale, rendendo l’impianto inutilizzabile e causando una lunga operazione di soccorso degli ospiti bloccati sulla seggiovia. Gli ospiti sono stati calati in corda doppia dalle seggiole o evacuati in elicottero.

Le autorità locali hanno mobilitato risorse ingenti per garantire la sicurezza degli ospiti bloccati sulla sedia a causa delle temperature gelide. La sezione aerea della gendarmeria ha inviato un elicottero, mentre quattro soccorritori del plotone della gendarmeria d’alta montagna, gendarmi locali, vigili del fuoco del gruppo di soccorso alpino e la squadra di risalita di Superdévoluy hanno collaborato all’operazione. Il comune ha allestito un’area di accoglienza per accogliere gli sfollati, con ufficiali di monitoraggio delle strade pubbliche a disposizione per fornire assistenza. Alle 16:45, la prefettura delle Hautes-Alpes ha confermato che l’evacuazione era stata completata con successo e che tutti gli sciatori erano illesi.

https://snowbrains.com/240-skiers-rescued-on-christmas-eve-after-chairlift-breaks-down-in-superdevoluy-france