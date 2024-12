l’Ing. Arcangelo Sepe Monti ci ha lasciati

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

Ci ha lasciato uno dei Dirigenti di maggiore lustro per il CNVF. Avremmo dovuto incontrarci, tra colleghi, come consuetudine, in occasione dello

insediamento del nuovo Capo del Corpo Mannino, ma declino’ la nostra proposta conviviale prima della Cerimonia, per ragioni di salute.

Tale mancato appuntamento aggiunge, ora, tristezza a quella della notizia della Sua scomparsa.

Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana, già Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma e direttore generale del Ministero dei Beni Culturali e Ambiente. L’Amministrazione comunale gli assegnò l’incarico individuando in lui altre doti manageriali.

Le esequie si terranno nella Chiesa di San Bellarmino piazza Ungheria – ore 11