Casa in fiamme, vigili del fuoco in azione per domare il rogo – Residenti evacuati

Spread the love

Il rogo nella notte in zona Vignole ad Arco: l’incendio ha interessato prima la veranda e poi il tetto di un’abitazione. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Arco per le operazioni di spegnimento. Visto il coinvolgimento della copertura, l’abitazione è stata dichiarata inagibile

L’allarme è scattato attorno a mezzanotte e subito sul posto si sono portati i vigili del fuoco volontari di Arco per le operazioni di spegnimento. I residenti sono quindi stati portati all’esterno dell’abitazione mentre i pompieri hanno sezionato la copertura per circoscrivere le fiamme e spegnere il rogo.

Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito ma visto il coinvolgimento del tetto, l’abitazione è stata dichiarata inagibile. Ancora da ricostruire le cause dell’incendio: in mattinata i tecnici dei vigili del fuoco sono tornati nell’area per portare avanti tutte le verifiche del caso.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2024/casa-in-fiamme-foto-vigili-del-fuoco-in-azione-per-domare-il-rogo-momenti-di-paura-nella-notte-residenti-evacuati