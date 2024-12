VIDEO – Filippo Masi, il commovente saluto dei vigili del fuoco 

Spread the love

I vigili del fuoco hanno realizzato un commovente video in ricordo di Filippo Masi, il pompiere deceduto in un incidente stradale l’altro giorno.

Cinquantanove anni, pompiere da oltre 33 anni. Pompiere per sempre. “Uno vero”, il triste ricordo di un collega. Sì perché Masi, vigile del fuoco del comando provinciale di Milano, non c’è più. La sua vita si è tragicamente interrotta alle 20.30 di venerdì sera dopo l’ennesimo turno di lavoro nella centrale operativa di via Messina.

Masi, stando alle prime informazioni apprese, stava percorrendo la provinciale 11 a Settimo Milanese in sella alla sua moto quando è rimasto coinvolto in uno schianto tra quattro auto, su cui stanno ora indagando gli agenti della polizia stradale. L’impatto è stato devastante per il 59enne, padre di una ragazza e un ragazzo, entrambi 20enni.

Tra i primi a prestargli soccorso – come in un tragico scherzo del destino – un suo collega, che ha assistito allo scontro e si è subito precipitato sul luogo. Il pompiere ha cercato di rianimare Filippo, che è poi stato trasportato in arresto cardiaco al pronto soccorso del San Carlo. Lì, poco dopo, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

https://www.milanotoday.it/cronaca/filippo-masi-incidente-vigile-fuoco.html