Scontro tra quattro veicoli, in azione i soccorsi e i vigili del fuoco: diverse persone rimaste ferite e disagi alla circolazione

BOLZANO. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a San Michele di Appiano sulla Strada del Vino, in provincia di Bolzano, dove quattro vetture si sono scontrate e diverse persone sono rimaste ferite.

L’allarme è scattato attorno alle 11.30 in via circonvallazione e, dopo la chiamata d’emergenza, sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi sanitari con più ambulanze e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Le dinamiche dello scontro non sono ancora state chiarite con precisione e sul posto, per le indagini e i rilievi, si sono portati anche i carabinieri.

Il personale medico ha prestato le prime cure sul posto alle persone rimaste coinvolte, di cui non sono ancora note le condizioni. Disagi al traffico, con la circolazione che è stata indirizzata su una sola corsia durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli incidentati.

