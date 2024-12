Incidente stradale tra due autovetture – Due persone sono rimaste ferite, entrambe i conducenti dei veicoli coinvolti.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

PESARO (PU) – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 09:00 per un incidente stradale verificatosi in via Paganini a Pesaro, che ha coinvolto due autovetture. La squadra di Pesaro ha estratto il conducente di una delle vetture e messo in sicurezza l’area dell’intervento.

Due persone sono rimaste ferite, entrambe i conducenti dei veicoli coinvolti.

Sul posto sono giunti anche la Polizia Locale e il personale del 118, che ha trasportato i feriti all’ospedale di Pesaro.

Dal comando di Pesaro Urbino