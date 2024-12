Pullman carico di passeggeri è precipitato in un fiume nello stato di Sidama – Almeno 71 persone sono morte

Spread the love

Almeno 71 persone (68 uomini e tre donne) sono morte in un incidente stradale avvenuto nel sud dell’Etiopia: lo ha annunciato la polizia aggiungendo alcuni dettagli sulla tragedia. Il veicolo del costruttore giapponese Isuzu, “è caduto nel burrone del fiume Gelana” per cause ancora da accertare, ha detto il commissario di polizia regionale, Daniel Sankura. Due i feriti, entrambi gravi, ricoverati in ospedale.

Intorno alle 17:30, ora locale, il veicolo è uscito di strada ed è finito in un fiume nello stato di Sidama, circa 300 chilometri a sud della capitale Addis Abeba. Nelle immagini pubblicate dall’ufficio sanitario è visibile una folla di persone intorno a un veicolo, parzialmente sommerso dall’acqua.

Gli incidenti stradali sono comuni in Etiopia, la seconda nazione più popolosa dell’Africa, dove le strade sono spesso in cattive condizioni.