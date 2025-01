Banda armata getta chiodi in strada e dà fuoco alle auto: poi l’assalto al portavalori

Spread the love

cene da film nella mattinata del 2 gennaio in provincia di Foggia, dove un commando armato composto da almeno 8 persone ha assaltato un blindato portavalori lungo la statale 89 tra San Nicandro Garganico ed Apricena. La banda ha prima cosparso di chiodi il tratto di strada e poi ha dato fuoco ad alcune auto e a due escavatori per impedire il passaggio delle forze dell’ordine.

L’assalto non avrebbe provocato feriti. I rapinatori sono riusciti a fuggire con il denaro che si trovava sul mezzo blindato, ma il bottino non è ancora stato quantificato esattamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il traffico è stato deviato per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza il tratto di statale, mentre è in corso la caccia ai responsabili.

https://www.today.it/cronaca/assalto-portavalori-foggia-statale-89-oggi-2-gennaio-2025.html