Auto finisce nel torrente, tre giovani feriti

RAINEWS – Tre giovani sono rimasti coinvolti in un incidente stradale questa notte, intorno alle 3,30, quando i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla strada provinciale 38, poco prima della rotonda per Calangianus, nel comune di Sant’Antonio di Gallura.

Per cause da accertare, un’auto con i tre ragazzi è uscita di strada, ha oltrepassato un ponte ed è finita in un torrente.

Quattro le ambulanze del 118 che hanno soccorso i feriti trasportati per accertamenti al pronto soccorso. Le loro condizioni sarebbero comunque buone: sono usciti da soli dal veicolo.

I vigili hanno messo in sicurezza l’auto e la strada. Sul posto, anche i carabinieri di Tempio Pausania.

