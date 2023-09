Minori rubano auto: inseguiti e il mezzo prende fuoco

Spread the love

La fuga, l’inseguimento, lo schianto e poi l’incendio. E’ stata una scena da film polizesco quella di questa notte, attorno alle 2 lungo via Diaz. Una fuga che è costata molto cara e che sarebbe potuta finire in tragedia, per quattro minori responsabili del furto di un’automobile, una Chrevolet Kalos.

I quattro, che stavano percorrendo Viale Tricesimo, alla vista dei militari dell’Arma, si sono dati alla fuga, in direzione centro cittadino, dando il via al folle inseguimento.

Durante la corsa hanno tentato in più modi di seminare i Carabinieri prima di perdere il controllo della macchina e schiantarsi contro il monumento ai caduti, nei pressi di Via Diaz, in prossimità della rotonda che congiunge la stessa con Via della Vittoria.

Violentissimo l’impatto contro un muretto che ha causato l’incendio della vettura. Tempestivo l’intervento dei Carabinieri che sono intervenuti per estrarre dalle lamiere i quattro giovanissimi. Per alcuni di loro, a causa delle ferite riportate, è stato necessario il trasporto presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Sul posto per la rimozione del mezzo e la bonifica del manto stradale sono intervenuti i Vigili del Fuoco

UDINETODAY.IT