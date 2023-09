Spread the love

DIREZIONE CENTRAE VIGILI DEL FUOCO LOMBARDIA

25/09/23 ore 10:00 Premana (LC) via Giabbio. I vigili del fuoco del comando di Lecco sono impegnati con diverse squadre per un incendio in un’azienda che lavora metalli. Le fiamme hanno interessato parte della copertura dello stabilimento. Gli operatori intervenuti con due autopompe, due autobotti e un’autoscala hanno spento l’incendio. Sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza dell’edificio.