Perugia, soccorsa una persona nei pressi dell’eremo di Santa Rita

VIGILI DEL FUOCO

La squadra del distaccamento Valnerina, è intervenuta il 24 settembre nel comune di Cascia per il soccorso di una donna caduta a ridosso dell’Eremo di Santa Rita procurandosi un trauma nella parte bassa della colonna vertebrale.

Vista la situazione è intervenuto l’elicottero VVF Drago 53 del reparto volo di Arezzo.

La malcapitata è stata stabilizzata su una barella spinale e verricellata dal momento che non è era possibile atterrare.

Elitrasportata fino al vicino campo sportivo al di sotto dell’Eremo, la ferita è stata presa in carico dal personale sanitario.