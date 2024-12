Incidente mortale lungo la A23 tra quattro auto, deceduto un uomo: era il papà di un vigile del fuoco

Spread the love

GEMONA DEL FRIULI (UDINE) – Schianto in autostrada: muore un uomo. Una tragedia si è consumata nella serata di venerdì 13 dicembre lungo l’autostrada A23, nel tratto compreso tra Gemona del Friuli e Udine. Un violento incidente stradale, avvenuto intorno alle ore 19: al km 38 in direzione Udine, ha visto coinvolte quattro autovetture e ha causato la morte di un uomo residente a Gemona del Friuli.

L’impatto, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la polizia stradale, che sta lavorando per ricostruire le cause dell’incidente. La vittima era il padre di un pompiere.

il gazzettino