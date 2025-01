RIVAROLO CANAVESE – Ricordati i quattro vigili del fuoco morti nella tragedia del 2 gennaio 1958

Spread the love

RIVAROLO CANAVESE – Giacomo Gindro, Antonio Merlo, Domenico Porello e Renè Sacchi: sono i quattro vigili del fuoco volontari del distaccamento di Rivarolo Canavese, che 67 anni fa persero la vita in un tragico incidente al passaggio a livello tra Rivarolo e Favria.

Ieri sera, giovedì 2 gennaio 2025, alle 20, per ricordare quel terribile evento e rendere omaggio ai quattro pompieri morti in servizio, come da tradizione, vigili del fuoco e le autorità si sono date appuntamento proprio nel punto dove in quel terribile 2 gennaio 1958 l’autopompa con a bordo i «caschi rossi», chiamati per un incendio sviluppatosi in una cascina di Rocca, venne travolta dall’ultimo treno della Canavesana.

Le sbarre del passaggio a livello tra i due paesi erano aperte: l’impatto con il convoglio fu devastante e non lasciò scampo ai volontari Giacomo Gindro, Antonio Merlo, Domenico Porello e Renè Sacchi, che erano a bordo del camion. Altri quattro vigili del fuoco rimasero feriti: Secondino Furno, Domenico Milano, Ezio Porello e Domenico Vecchia.

Alla cerimonia, svolta al monumento vicino al passaggio a livello, hanno partecipato il sindaco di Rivarolo, Martino Zucco Chinà, diversi amministratori comunali rivarolesi e alcuni colleghi dei comuni limitrofi. Anche in questa occasione, come da tradizione, la vecchia sirena del distaccamento di Rivarolo ha suonato più volte per ricordare il sacrificio dei quattro pompieri volontari (foto tratte dalla pagina Fb dei vigili del fuoco di Rivarolo).

