VIDEO – 4 vigili del fuoco di Hartford e un civile sono rimasti feriti in un incidente

HARTFORD, Connecticut — Tra le cinque persone trasportate in ospedale in seguito all’incidente avvenuto giovedì sera a Hartford, che ha coinvolto un camion dei pompieri, c’erano anche diversi vigili del fuoco.

Secondo il dipartimento dei vigili del fuoco di Hartford, alle ore 21:50 le squadre di soccorso sono intervenute in seguito a un incidente avvenuto nella zona in Main St. 197, in cui sono rimasti coinvolti un’auto civile e un camion dei pompieri .

Quattro pompieri e un civile sono stati trasportati in ospedale dopo l’incidente. I vigili del fuoco hanno affermato che erano tutti coscienti e che le ferite riportate non sono state considerate pericolose per la vita.