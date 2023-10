Per la “Settimana Nazionale della Protezione Civile” le caserme dei Vigili del fuoco aperte al pubblico

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Si sta svolgendo in questi giorni, dal 9 al 15 ottobre, la quinta edizione della “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, istituita nel 2019 in concomitanza della Giornata Internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si celebra ogni anno il 13 Ottobre su indicazione dell’ONU.

L’obiettivo della ricorrenza è sensibilizzare i cittadini ai temi di Protezione Civile, per un approccio consapevole al territorio, mediante iniziative sui temi della protezione civile, della resilienza e della riduzione dei rischi, anche con l’obiettivo di favorire nei cittadini l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di prevenzione e autoprotezione.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ritiene fondamentale contribuire significativamente a queste giornate, mediante iniziative che consentano alla gente la possibilità di accedere alle sedi operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per “visitare e comprendere “ i compiti istituzionali VVF, ma anche di sviluppare una sensibile attenzione al proprio territorio , acquisendo la consapevolezza dei rischi potenziali e dei comportamenti fondamentali per prevenire, gestire  e superare gli eventi avversi. Numerose le iniziative intraprese da tutti i Comandi VVF sul territorio nazionale.