Durante un travaso di acido cloridrico in un serbatoio la reazione chimica ha richiesto l’invio in ospedale a titolo precauzionale di una decina di dipendenti

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

I vigili del fuoco del comando di Como con gli specialisti NBCR sono impegnati in un intervento di soccorso tecnico urgente in Como via Donatori di sangue presso la ditta Tintoria Lariana per soccorso persona. In particolare durante un travaso di acido cloridrico in un serbatoio si è generata una reazione chimica che ha richiesto l’invio in ospedale a titolo precauzionale di una decina di dipendenti per effettuare accertamenti. Le operazioni di bonifica e ricostruzione dell’evento sono in atto. In posto unitamente ai vigili del fuoco, i sanitari del 118, Polizia di Stato e Polizia locale. Ai residenti della zona che lamentavano la percezione di odori anomali è stato raccomandato di chiudere gli infissi