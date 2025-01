Camion carico di materiali infiammabili esce di strada su A23

Spread the love

(ANSA) – TRIESTE, 09 GEN – Un mezzo pesante che trasportava barili con residuo di benzina e solventi, materiali potenzialmente pericolosi in transito sulla A23 (Udine-Tarvisio) è uscito dalla sede stradale al chilometro 1 nel tratto tra il Nodo di Palmanova e Udine Sud. E’ accaduto intorno alle 18, il mezzo pesante è finito sul lato sinistro della carreggiata ribaltandosi su un fianco.

Il materiale è potenzialmente pericoloso dunque deve essere rimosso da mezzi speciali dei Vigili del fuoco. Per questa ragione l’ intervento verrà operato nel corso della serata quando il traffico lungo l’arteria è meno intenso e quindi per attenuare i disagi. Per consentire questa attività, a cui seguirà la bonifica, è necessaria la chiusura della rampa di collegamento della A4 (provenienza Venezia) con la A23 (direzione Udine) del Nodo di Palmanova. La rampa sarà non accessibile ai mezzi fino al termine delle operazioni, indicativamente le ore 6,00 di domani mattina. Pertanto, chi proviene da Venezia ed è diretto a Udine dovrà uscire a Palmanova, rientrare allo stesso casello e poi seguire le indicazioni verso Udine. L’incidente non ha causato rallentamenti alla circolazione e non ci sono stati feriti. (ANSA).