Interventi sul territorio comasco

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente ieri mattina alle dieci in Cantù in via Baracca per incendio di un deposito esterno, tipologia e dimensione container. I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù e Lomazzo con quattro mezzi hanno lavorato un’ora circa per estinguere la combustione di polistirolo e poliuretano che ha prodotto fumo in notevole quantità, visibile a distanza. Non si segnalano persone coinvolte

Intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale, auto contro muretto di un ponte sulla SS. 340 Regina nel Comune di Tremezzina fraz. Bolvedro.

Conducente trasportato ospedale Gravedona in cod. verde.

In posto VVF Menaggio, 118 e Carabinieri