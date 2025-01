Devastante incendio in centro a Iseo. A fuoco un appartamento, crolla parte del tetto: allontanate dalle loro case cinque famiglie

Spread the love

Iseo (Brescia), 12 gennaio 2025 – Devastante incendio in corso nel centro storico di Iseo, nel complesso ex Toledo, a poche decine di metri da piazza Garibaldi e dal municipio. Attorno alle 10.30 di questa domenica mattina, per motivi non ancora noti, un appartamento all’ultimo piano di una antica palazzina ha preso fuoco.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Brescia e Sale Marasino, la Croce Rossa, la polizia locale e i carabinieri di Iseo. Parte del tetto è crollata. La palazzina è stata evacuata.