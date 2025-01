Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

ARCEVIA (AN) – INCIDENTE STRADALE – Intervento dei vigili del fuoco intorno a mezzogiorno in via Santa Croce, dove un’autovettura si è rovesciata in una scarpata.

La squadra di Arcevia, in collaborazione con il personale del 118, ha provveduto a estrarre il conducente e a mettere in sicurezza l’area. La strada è rimasta chiusa al traffico fino al completamento delle operazioni di recupero del veicolo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi necessari.

JESI (AN) – FUGA DI GAS – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 11:30 in via Piandelmedico a seguito di una fuga di gas causata dalla rottura di una tubatura di media pressione durante dei lavori di scavo.

La squadra di Jesi ha delimitato l’area interessata, chiudendo la strada con apposito nastro segnaletico. Hanno inoltre fornito assistenza alla ditta del gas fino alla chiusura della falla e al ripristino della fornitura.

Diciotto famiglie sono rimaste senza gas per circa tre ore.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per gestire la viabilità.

CIVITANOVA MARCHE (MC) – INCIDENTE STRADALE – I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 16:00 lungo la Strada Statale Maceratese a seguito di un incidente che ha coinvolto un autocarro e un’autovettura.

La squadra di Civitanova ha provveduto a estrarre il conducente e il passeggero del veicolo, affidandoli alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.

Dal Comando di Macerata