VIDEO – Ricerca di un cagnolino caduto in una grotta

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento espletato ieri pomeriggio a Sormano a partire dalle 15.30 per la ricerca di una cane presumibilmente perso nei pressi di una grotta, non censita, situata tra la vetta del Monte Torretta e la Valle Cassina.

Dalle prime ricostruzioni sembra che la bestiola, un segugio di circa 10 anni, sia corso dietro a una volpe per poi introdursi nella cavità sopra descritta.

I vigili del fuoco si sono introdotti con sicurezza nella grotta, grazie anche alla guida speleologica e capo squadra volontario dei VVF Marieni Alessandro nel tentativo di recuperare l’animale.

I soccorritori sono avanzati per tutto il tragitto percorribile da un essere umano ma senza trovare nulla.

All’interno non sono stati percepiti lamenti o ululati né trovato tracce riconducibili al passaggio di un animale.

Nonostante sia stato fatto tutto il possibile non è stato possibile accertare con sicurezza che il cagnolino sia avanzato per poi trovare un’ulteriore uscita non accessibile ai VVF.

Il personale è rientrato in sede alle 22.00

——————————

PALO PERICOLANTE – Intervento di soccorso tecnico urgente alle ore 10.20 nel comune di Cantù confine con Alzate Brianza lungo l’SP 38 per segnalazione palo spezzato pericolante. Non si segnalano persone coinvolte. In posto due squadre VVF di Cantù e Erba.

Durante le operazioni di messa in sicurezza il palo già spezzato collassava sulla sede stradale già chiusa al traffico veicolare dalla Polizia Locale di Cantù in posto per viabilità e assistenza.

Si è provveduto pertanto alla messa in sicurezza del cavo senza togliere la linea telefonica alle abitazioni adiacenti.

Intervento concluso ore 12.10

Si segnala qualche disagio al traffico durante le operazioni di messa in sicurezza e sgancio dei cavi dal palo.