Schianto al casello di Livorno: in auto contro barriere

LIVORNO – Schianto al casello di Livorno lunedì 13 gennaio, un’auto è piombata contro le barriere del casello autostradale della A12 di Livorno in direzione nord. Il conducente dell’auto ha perso il controllo alla guida e si è schiantato contro le barriere

L’uomo, trasportato in ospedale, non sarebbe grave. Sono stati i vigili del fuoco del comando di Livorno a estrarre il conducente rimasto imprigionato all’interno della vettura, per poi essere affidato ai sanitari intervenuti sul posto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Antignano e della Pubblica assistenza di Collesalvetti, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e il personale autostradale.

Un incidente che ricorda il tragico schianto al casello di Rosignano, provincia di Livorno, nel giugno di un anno fa. Allora ci furono tre vittime

