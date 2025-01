Attentato incendiario alla Caserma CC di Borgo San Lorenzo

Spread the love



Un attentato incendiario ha danneggiato la notte scorsa il portone della caserma della compagnia dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo (Firenze), competente sul Mugello.

Nessun danno a persone, ma solo materiali. Sono in corso le indagini per trovare gli autori. Secondo ricostruzioni, sarebbe stato stato lanciato un solo ordigno, ma idoneo a sviluppare la fiamma necessaria per bruciare il portone, che ha avuto danni ingenti.

La caserma è in pieno centro abitato e l’allarme è scattato subito, sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco. Al vaglio le immagini delle telecamere disponibili sui probabili tragitti di arrivo e di fuga di chi ha attuato l’attentato.

https://www.rainews.it/articoli/2025/01/attentato-incendiario-caserma-da-dei-carabinieri-di-borgo-san-lorenzo-nessun-ferito-a731f7a1-5f90-47ce-9319-56b1eef2db84.html