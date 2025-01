VIDEO – Un potente terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il Giappone

Spread the love

Un potente terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il Giappone, causando una diffusa preoccupazione e innescando l’immediata allerta tsunami da parte delle autorità statunitensi e giapponesi.

Mentre le operazioni di salvataggio si preparano, gli esperti stanno monitorando le potenziali scosse di assestamento e l’impatto sulle aree costiere. Questo video fornisce gli ultimi aggiornamenti sulle conseguenze del terremoto e sull’allerta tsunami, descrivendo in dettaglio le azioni immediate intraprese per proteggere vite umane e proprietà.