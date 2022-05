A Roma torna “Fiesta”, il Festival internazionale di musica e cultura latinoamericana

Spread the love

https://www.itagnol.com/2022/05/roma-torna-fiesta-il-festival-internazionale-di-musica-e-cultura-latinoamericana/

Dopo due anni di stop per la pandemia, torna a Roma il Festival internazionale di Musica e Cultura Latino Americana, “Fiesta”, che si svolge nella capitale dal 1995. L’appuntamentypo torna nel quartiere in cui è nato: l’EUR. I suoi spazi si sviluppano su un’area di 5000 mq all’interno del Parco del Turismo, e sono collaudati per una capienza di 3500 persone. L’appuntamento per il 2022 è dal 26 maggio – con il party di apertura – al 25 settembre al Parco Rosati dell’Eur, a Roma. Il festival, appuntamento di ogni estate da ormai diversi decenni nella capitale, torna con una programmazione live ricca di novità e che vede la partecipazione delle più importanti star del panorama musicale latino-americano. Il primo concerto programmato il 1 giugno è affidato a Pupy y Los que son son, gruppo di musica cubana fondato e diretto dal pianista, arrangiatore e scrittore Pupy, considerato una delle figure più importanti della Timba. A seguire il 3 giugno il vocalist Havana de Primera, il 10 giugno il reggaeton di El Micha, il 17 giugno Lirico en La Casa, il 18 giugno il grande produttore discografico e cantante portoricano Jhay Cortez, il 24 giugno Justin Quiles, il 25 giugno Grupo Extra, il 30 giugno El Alfa, l’artista urbano più influente del genere dembow.