VIDEO – Esplosione in un ristorante ceco, sei morti e otto feriti

Sei persone sono morte in un’esplosione nella Repubblica Ceca . Altre otto persone sono rimaste ferite nell’esplosione in un ristorante nella città di Most, nel nord-ovest del Paese.

Secondo quanto affermato dai vigili del fuoco, l’esplosione è stata probabilmente causata dal ribaltamento di una stufa, che ha provocato un incendio nel locale.

“Una bombola di propano-butano è esplosa nel ristorante Kojot a Most”, hanno comunicato i vigili del fuoco in un post sulla piattaforma X. “Secondo le prime informazioni fornite dai testimoni, una stufa si è rovesciata, provocando un incendio”.

“Dodici unità dei vigili del fuoco sono sul posto.” I vigili del fuoco hanno dichiarato di essere riusciti a salvare un cliente rimasto intrappolato nel bagno del ristorante. 30 persone sono state evacuate dal ristorante e dalla zona circostante e gli otto feriti sono stati trasportati in ospedale, ha riferito il corpo dei vigili del fuoco.Secondo quanto riferito dalla Radio Ceca, al momento dell’esplosione nel ristorante si trovavano circa 20 ospiti.