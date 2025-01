Incendio sull’A8: disagi e lunghe code a Legnano

Spread the love

ella mattinata di lunedì, l’autostrada A8 ha vissuto un momento di caos a causa di un incendio che ha coinvolto un’auto all’altezza di Legnano. L’episodio, avvenuto intorno alle 7.30, ha immediatamente attirato l’attenzione degli automobilisti e ha portato a lunghe code in direzione Milano. La situazione è stata ulteriormente complicata dai rallentamenti nella direzione opposta, tra Lainate e Castellanza, dovuti alla curiosità dei conducenti che si fermavano per osservare l’incendio.

Immediatamente dopo l’allerta, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale dei vigili del fuoco. Questi ultimi hanno lavorato rapidamente per spegnere le fiamme e garantire la sicurezza degli automobilisti. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti e non è stato necessario l’intervento del personale sanitario, il che ha contribuito a mantenere la situazione sotto controllo.