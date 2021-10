Operaio ferito a Castelsangiovanni soccorso nel laghetto artificiale

Spread the love



piacenzasera.it – urly.it/3fz3f

Ferito un operaio di 54 anni, caduto da una imbarcazione dopo averla messa in moto: secondo una prima ricostruzione dei fatti, le lame dell’elica hanno investito l’uomo alle gambe. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo e l’auto infermieristica del 118 di Castelsangiovanni, con il supporto di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni: dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso di Piacenza. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti i carabinieri.