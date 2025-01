Due tram si sono scontrati alla stazione centrale di Strasburgo: 36 feriti

Spread the love

Collisione tra due tram alla stazione centrale di Strasburgo ha provocato decine di feriti. L’incidente è avvenuto quando un tram ha cambiato binario e si è scontrato con un tram fermo in un tunnel che porta alla stazione.

I servizi di emergenza, tra cui 130 vigili del fuoco e 50 veicoli di soccorso, sono accorsi sul posto per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l’area. Sebbene non siano state segnalate lesioni gravi, molti hanno riportato ferite al cuoio capelluto, fratture e distorsioni. Le autorità hanno avviato un’indagine sull’incidente. Video e foto della scena mostrano tram deragliati e ingenti danni, lasciando la città sotto shock