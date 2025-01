VIDEO – Maltempo, albero cade su uno scuolabus a causa del forte vento

Spread the love

Un albero, probabilmente a causa del forte vento, è caduto questa mattina, intorno alle 8,15, nel comune di Rignano sull’Arno (Firenze), sulla strada comunale di Salceto, e ha colpito un bus che stava transitando, con a bordo bambini che erano diretti alle scuole della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Secondo le prime informazioni, nessuno avrebbe riportato danni gravi. In Toscana per oggi, proprio a causa del forte vento, è stata emessa un’allerta gialla.

A bordo dello scuolabus che questa mattina a Rignano sull’Arno (Firenze) è stato colpito da un albero mentre transitava lungo la strada comunale di Salceto c’erano otto bambini oltre all’autista e all’accompagnatrice. All’arrivo dei vigili del fuoco tutti erano stati già soccorsi dal personale del 118 e solo alcuni avrebbero riportato traumi leggeri sono stati portati in ospedale per controlli o cure. È quanto si apprende da fonti sanitarie che parlano di traumi leggeri. Tutti comunque sono stati portati in ospedale per controlli: i due adulti e sei dei bambini all’ospedale di Ponte a Niccheri a Bagno a Ripoli (Firenze), mentre altri due bambini all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze

LAPRESSE