Sanità, quali sono gli ospedali italiani con le prestazioni migliori

Spread the love

L’Istituto Humanitas di Rozzano (Milano) e l’azienda ospedaliera universitaria delle Marche, ad Ancona, sono i due ospedali che hanno fornito migliori cure ai cittadini. A dirlo è l’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas), visto che sono le uniche ad aver ottenuto “semaforo verde”, la valutazione cioè più alta, in almeno 6 aree cliniche nel suo ultimo report che ha scandagliato l’attività assistenziale di 1.377 ospedali pubblici e privati

IL NUMERO DEI RICOVERI – Come sottolinea “Il Sole 24 Ore”, il quadro numerico della nuova edizione del Piano nazionale esiti evidenzia come nel 2021 siano stati registrati ben 501158 ricoveri in più rispetto al 2020, ma comunque 1,2 milioni in meno rispetto al 2019. L’analisi ha preso in considerazione 194 indicatori, in riferimento sia all’assistenza ospedaliera che territoriale, come ospedalizzazione evitabile, esiti a lungo termine e accessi impropri in pronto soccorso. Il rapporto racconta di “una tenuta del sistema, specie per la tempestività di accesso”

https://tg24.sky.it/