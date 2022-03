Il cuore dei vigili del fuoco non conosce confini – vigili del Comando dell’Aquila sono partiti con l’obiettivo di salvare dall’orrore della guerra familiari di colleghi ucraini.

Spread the love

ILMESSAGGERO.IT . https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/guerra_ucraina_vigili_del_fuoco_aquila-6570014.html

L’AQUILA – Il cuore dei vigili del fuoco non conosce confini. Gli aquilani – e non solo – lo hanno testato durante la lunga emergenza sismica. E, forse, anche in nome di quella sofferenza oggi i vigili del Comando dell’Aquila, distaccamenti compresi (Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro e anche gli amministrativi), si sono mobilitati per cercare di dare conforto alla popolazione ucraina.

Ieri tre vigili del fuoco aquilani, Claudio Di Gennaro, Francesco Esposito e Luca Cucchiella sono partiti con l’obiettivo di salvare dall’orrore della guerra familiari di colleghi ucraini.

Lo hanno fatto al culmine di una gara di solidarietà che ha permesso loro di raccogliere fondi, ma soprattutto di caricare un pulmino da nove posti dell’associazione vigili del fuoco in pensione con una notevole quantità di viveri e generi di conforto. All’operazione hanno partecipato l’associazione Protezione civile Grisù di Scoppito, la sezione aquilana dell’associazione nazionale carabinieri in pensione, la pro loco di Tornimparte, il motoclub Valle Raio, la dottoressa Alessandra Curtacci, Osvaldo Zarivi dell’associazione Fraternità di Marruci e Gabriele Del Borrello che metterà a disposizione la propria abitazione per alcuni giorni.