Venezia, al via il primo corso di certificazione per gli operatori di Sala Operativa

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Lo scorso 14 marzo, con l’apertura formale del comandante Mauro Luongo, ha preso il primo corso di certificazione per gli operatori di Sala Operativa, tappa fondamentale per l’adozione del Fire Priority Dispatch System organizzato nella sede di Mestre.

Il sistema, ideato negli Stati Uniti negli anni ’80 e attualmente utilizzato in oltre 6000 centrali operative di 46 paesi nel mondo, è strutturato per permettere all’operatore di effettuare un’intervista di soccorso e di dare indicazioni standardizzate di sicurezza per il chiamante, studiate dalle International Academies of Emergency Dispatch sulla base di studi, sperimentazioni, riascolti di telefonate di soccorso. I sistemi sono stati studiati per la parte sanitaria, per il Vigili del Fuoco e per le Forze di Polizia e prevedono domande, istruzioni post-dispaccio e istruzioni pre-arrivo precodificate per ogni tipologia di fatto in modo da acquisire le informazioni più precise sull’evento e sulle condizioni di sicurezza sulla scena, così da inviare la migliore risposta di soccorso e fornire istruzioni che possano mettere il richiedente e le altre persone presenti in condizioni di maggiore sicurezza.

A Venezia, sono previsti quattro corsi per operatori e un corso per gli operatori che faranno parte dell’Unità di Assicurazione della Qualità. I corsi sono tenuti dagli unici istruttori certificati dal Priority Dispatch per i protocolli dei Vigili del Fuoco in Italia: il DCS Paolo Muneretto, del comando di Venezia, il CR Federico Brizio del comando di Genova e il CS Renato Conotter del Comando di Trento. A breve, probabilmente tra i mesi di maggio e giugno, dopo un periodo di prova e un ulteriore training del personale, sarà prevista la partenza ufficiale dell’utilizzo del sistema nelle chiamate di soccorso. La sede di Venezia è per ora il primo comando autorizzato dal Corpo Nazionale a sperimentare tale sistema per tre anni. In Italia il Priority Dispatch System è utilizzato in varie regioni dal servizio di emergenza SUEM 118 e dal Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trento.