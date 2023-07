Scoppia l’incendio al Porto Marina di Como: barca devastata dal fuoco, spavento per i tre a bordo – altri interventi

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

intervento di soccorso tecnico urgente alle 00.50 di questa notte in Alzate Brianza SS 342 per incidente stradale frontale con coinvolgimento di cinque autoveicoli in transito e/o sosta. Tre le persone ferite soccorse dai sanitari in codice giallo

intervento dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio in Como via per Cernobbio per incidente stradale, impatto auto/moto. Si segnala un ferito

——————————————————————–

Momenti di forte apprensione questo pomeriggio al Porto Marina di Como, vicino alla diga foranea. Un motoscafo con due giovani a bordo ha preso fuoco per cause da accertare attorno alle 16,45. Si è sviluppato un grosso fumo nero, visibile (foto del nostro amico Luigi Marcon che ringraziamo) a diversi metri di distanza e nelle parti alte della città. Rogo poi prontamente domato con degli estintori. In posto sono arrivati subito anche i vigili del fuoco per portare supporto allo spegnimento dell’incendio. Cause del rogo ancora da chiarire: tre a bordo, tra cui un ragazzo minorenne, sono stati sorpresi dall’incendio ed avrebbero cercato di spegnere subito il rogo.

ciaocomo.it