VIGILI EL FUOCO 🔥 DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco della Centrale di Bergamo intervengono per un incidente stradale in via Giosuè Carducci (BG) intorno alle 13:05. Tre autovetture coinvolte, una persona incarcerata liberata dai VVF intervenuti, di seguito la squadra ha bonificato l’area compromessa. Sul posto anche tre ambulanze, una auto medica e la Polizia Locale