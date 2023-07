Il padre si tuffa nel fiume per salvare il figlio che sta annegando: morti entrambi

Spread the love

Il padre non vede riemergere il figlio dopo un tuffo e si precipita per salvarlo, gettandosi nelle acque del fiume, ma entrambi muoiono. È successo oggi sabato 8 luglio 2023 nel fiume Trebbia, nel tratto tra Donceto e Perino. Come riporta IlPiacenza, i famigliari e i bagnanti hanno immediatamente allertato i soccorsi: sul posto quindi sono arrivati i vigili del fuoco, aiutati da un elicottero e una squadra di sommozzatori. Con loro i carabinieri e il 118. Ma le ricerche di padre e figlio nel Trebbia si sono concluse nel peggiore dei modi.

I sommozzatori hanno quindi scandagliato le acque, trovando i due corpi poco dopo. Le salme sono poi state portate a riva con il gommone. I corpi sono stati trovati dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna nelle acque del fiume.

today.it