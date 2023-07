Grosso incendio nel casertano: a fuoco fabbrica, sul posto i vigili del fuoco

Spread the love

SAN MARCO EVANGELISTA (CE) – Grosso incendio poche ore fa alla fabbrica di Laminazione Sottile, fabbrica che lavora prodotti di alluminio, di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, sul vialone Carlo Terzo. Le fiamme, come si vede in un nostro video esclusivo, hanno avvolto buona parte della struttura. Sul posto stanno arrivando i vigili del fuoco, al lavoro per spegnere le fiamme. Non è chiaro se all’interno dell’edificio ci siano persone e da cosa questo incendio sia stato provocato.

ilmeridianonews.it