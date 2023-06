Tari, stangata in arrivo. Ecco dove potrebbe aumentare

Spread the love

La Tari è destinata a crescere nel 2023. Non importa che si viva in un piccolo comune o in uno grande: la tassa per smaltire i rifiuti è destinata a lievitare nel corso dei prossimi mesi.

Continua a crescere, infatti, il numero dei Comuni che hanno deciso di rivedere verso l’alto il costo della Tari. A Napoli, ad esempio, i contribuenti sono destinati ad andare incontro a costi più alti del 20%.

L’aumento, però, potrebbe abbattersi sulle tasche dei consumatori solo e soltanto nel corso dell’ultima rata del prossimo anno. Ad annunciare questo pesante aumento è stato Pier Paolo Baretta, assessore al Bilancio del Comune di Napoli.

A Napoli la Tari arriverà a costare il 20% in più.

Nelle altre città, anche se non si registrano aumenti monstre come questo, il costo della tassa sui rifiuti è comunque destinato ad aumentare.

A Perugia l’aumento della Tari per le utenze domestiche si attesterà su un +4,2%, mentre per quelle non domestiche si aggirerà intorno ad un +4,7%: gli aumenti sono stati deliberati dalla giunta nel corso della scorsa settimana.

finanzaa.com