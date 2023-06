Ragazzo cacciato dalla palestra: «Una donna mi ha detto che la stavo fissando, ma sono cieco»

Spread the love

Toby Addison, 21 anni, non vedente, ha condiviso sui social un episodio a dir poco sconcertante. Il giovane ha raccontato di essere stato cacciato da una palestra per aver fissato “inquietantemente” una donna. Toby, che spesso condivide la sua vita da cieco sul suo account TikTok, ha detto che si stava allenando tranquillamente quando ha sentito una donna urlare: «Ti piace la vista, eh?». «Ovviamente non avevo idea dove il mio sguardo fosse fissato per tutto il tempo degli allenamenti», ha detto il 21enne. «Stavo solo guardando davanti a me e sfortunatamente c’era una donna che faceva degli esercizi».

LEGGO.IT