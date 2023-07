Brutto incidente sulla Via del Mare: tre feriti gravi. Per un centauro intervento dell’elisoccorso

Spread the love

Il sabato pomeriggio del litorale è stato già segnato da un brutto incidente sulla Via del Mare in direzione Ostia. Uno schianto tra tre veicoli, una Lancia Y un Opel Corsa e uno scooter, avvenuto al chilometro 19, all’altezza di Dragona e l’incrocio di viale dei Romagnoli con Viale Fra’ Andrea Di Giovanni, ha richiesto l’immediato soccorso degli operatori dell’Ares 118. Sul posto almeno tre ambulanze e un elisoccorso Pegaso per una persona in condizioni gravissime.

canaledieci.it