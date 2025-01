Incidente a Partinico, betoniera si ribalta e blocca la strada

Spread the love

Betoniera si ribalta a Partinico. Un incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 10.30, in via Aldo Moro, all’altezza di via Benevento. Il mezzo pesante, dotato di un tamburo con una capacità di 8 metri cubi, si è adagiato su un fianco bloccando in parte la circolazione. Nonostante l’accaduto l’autista non ha riportato gravi conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico che, insieme ai colleghi del Comando provinciale, hanno agganciato la betoniera per sollevarla con un’autogrù e liberare la strada.

https://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/betoniera-ribaltata-via-aldo-moro-partinico.html